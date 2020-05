Scaloni ed il momento no di Icardi all’Inter: “Giusto lasciarlo fuori, contano le prestazioni”

È uno degli uomini del mercato, lo è stato l’anno scorso e lo sarà quest’anno. L’ex numero nove dell’Inter è sempre stato sotto i riflettori, ancor di più nel momento di litigio con la società. Nel frattempo proprio di Mauro Icardi e di quel periodo ha parlato il ct dell’Argentina Scaloni: “Con lui ho un ottimo rapporto, quando ha avuto qualche problema con l’Inter abbiamo affrontato delle amichevoli e non ha giocato. Noi facciamo le convocazioni in base anche alle prestazioni fornite con i club, quindi ho pensato fosse giusto lasciarlo fuori”.

L’attaccante, ormai fuori dall’orbita nerazzurra, sembra essere vicino al trasferimento definitivo al Paris Saint Germain. Chissà che magari proprio in Francia riesca a trovare la serenità adeguata per continuare l’avventura anche in Nazionale. Per il momento, il ct pare preferirgli il numero dieci nerazzurro Lautaro Martinez, in continua ascesa nelle gerarchie dell’Albiceleste e del quale lo stesso Scaloni ha sempre parlato molto bene.

