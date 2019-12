Inter-Genoa, Schira: “Politano in panchina segna la bocciatura da parte di Conte”

L’Inter stravince 4-0 contro il Genoa di Thiago Motta, grazie alle reti di Esposito, Gagliardini e la doppietta di Lukaku. Gran serata per Sebastiano Esposito, al suo primo gol in Serie A, che però sembra sancire la definitiva bocciatura di Matteo Politano, escluso dal match nonostante le assenze di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Come scrive il giornalista de La Gazzetta Dello Sport Nicolò Schira su Twitter, l’ex Sassuolo potrebbe andare via già a gennaio. Ecco il suo tweet: “I 90 minuti in panchina nonostante le assenze di Lautaro e Sanchez segnano la bocciatura di Matteo Politano da parte di Antonio Conte. Si va verso la cessione già gennaio: Fiorentina in pressing da tempo, ma il ragazzo non è convinto e spera nel Napoli che ha sondato terreno.”

