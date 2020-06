Sconcerti attacca l’Inter: “Coppa Italia? Discussioni inutili. Il calendario uguale per tutti”

Entro dieci giorni ripartirà il calcio italiano nell’era del post-coronavirus, con tutte le nuove norme del caso. Com’è noto, si comincia con le due semifinali di ritorno tra Juventus-Milan e Napoli-Inter, previste per il 12 e 13 giugno. A seguito delle polemiche sollevate dall’Inter, unico club tra i quattro della Coppa Italia che alla prima giornata del 20-21 giugno dovrà scendere in campo per il recupero della 25esima giornata di campionato, Mario Sconcerti sulle frequenze di TMW Radio non si è detto d’accordo coi nerazzurri. Queste le sue parole:

Coppa Italia, partono già le polemiche sulle partite ravvicinate:

“Sono discussioni importanti ma inutili. C’è poco da fare, questo è il calendario e si deve giocare in tempi ristretti. E’ così per tutti, non solo per l’Inter”.

Coppa Italia, per chi potrebbe essere più importante questo trofeo?

“Per tutti, a partire dalla Juve. Ha perso la Supercoppa e vuole vincere. E poi per tutti gli altri, che vogliono vincere qualcosa”.

