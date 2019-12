Sconcerti: “Barella l’italiano che si è imposto nel 2019. Per lo scudetto è corsa a 3”

Intervistato da calciomercato.com, il famoso ed esperto giornalista Mario Sconcerti ha trattato diversi temi, a partire dal calciatore italiano che a suo giudizio meglio di altri si è imposto nel corso del 2019. Passando dai margini di crescita che l’Inter di Antonio Conte ha ancora a disposizione, fino ad una personale previsione su quella che sarà la corsa scudetto nei prossimi mesi e che attualmente vede in testa a pari punti Inter e Juventus. Ecco le sue parole:

L’italiano che si è imposto?

“Barella. Il passaggio dal Cagliari all’Inter ha alzato il suo livello, è un punto fermo della nazionale e crescerà ancora”.

Avanti con l’Inter: che margini di crescita vedi?

“Non molti, per la verità. Conte è un allenatore che dà tutto il meglio subito, la sua forza non si basa sul gioco ma sulla grande empatia che sa creare con la squadra. E questo l’ha già fatto in maniera eccellente. Conte il grande risultato lo dà subito, al primo anno. Credo sarà così anche con l’Inter”.

Infine: le percentuali per lo scudetto.

“E’ una corsa a tre. Al momento direi 35% Juventus, 35% Inter e 30% Lazio”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!