Rivoluzione Super League: tetto agli stipendi. Mertens rimane in Europa?

Niente più contratti faraonici, la Cina si prepara a rivoluzionare il proprio campionato a partire dalle questioni economiche. A riportarlo è Sky Sport, sottolineando che la Super League è pronta a mettere un freno agli stipendi che hanno portato in Cina diversi campioni, tra giocatori e allenatori, provenienti dai campionati europei.

La Federazione locale, dal gennaio 2020, farà entrare in vigore un tetto salariale. Nessun calciatore straniero potrà più guadagnare oltre 3 milioni di euro l’anno, mentre per quanto riguarda i calciatori locali, il tetto sarà di 10 milioni di Yuan, ovvero 1.2 milioni di euro. Esistono però delle agevolazioni: la cifra di 3 milioni di euro, infatti, potrà essere superata al massimo del 20% per coloro che fanno parte della nazionale.

Agevolazioni che invece non sussistono per le società, il cui ammontare complessivo degli stipendi pagati non potrà essere superiore al 60% delle entrate complessive del club. Una decisione importante, che farà venire il “mal di pancia” ai giocatori già presenti in Super League e che darà qualche grattacapo in più ai partenti in direzione Cina.

In ogni caso, questa non è l’unica novità: se da una parte ci sarà un freno riguardo certe operazioni, dall’altra ci sarà occasione di tesserare almeno sei stranieri. In campo quest’ultimi non potranno essere più di quattro contemporaneamente in ciascuna squadra, in precedenza il limite era di tre.

A proposito di Cina e di Super League, Dries Mertens è da tempo sotto i riflettori per via della polveriera Napoli e di un rinnovo che tarda ad arrivare. Il belga pare abbia già rifiutato la destinazione, inoltre stando a quanto riportato nei mesi scorsi dai diversi quotidiani, l’attaccante gradirebbe trasferirsi a Milano, sponda neroazzurra.

Con la nuova riforma del campionato cinese si può aggiungere che il giocatore del Napoli possa chiudere nettamente le porte, per via delle richieste molto elevate legate all’ingaggio richiesto e divenute impraticabili per il club cinesi. Un assist vero e proprio per Marotta, insomma, che arriva direttamente dal sol levante.

