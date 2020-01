Sconcerti: “E’ il tempo dei centravanti. Non è un caso se Lukaku, Ronaldo e Immobile…”

Non sempre in cima alla classifica marcatori stazionano i bomber delle prime formazioni in classifica, anzi, il dato degli ultimi anni va completamente in controtendenza in tal senso. Quest’anno, però, spulciando i primi cannonieri della Serie A troviamo proprio i nomi di Immobile, Lukaku e Ronaldo, attaccanti e figure centrali di Lazio, Inter e Juventus che da settimane si ritrovano al di sopra rispetto alle altre squadre, con un distacco importante. Vediamo così l’analisi sui centravanti, portata alla luce questa mattina da Mario Sconcerti su calciomercato.com.

Le sue parole: “Questo è indubbiamente il tempo dei centravanti, i primi tre della classifica marcatori sono i primi tre attaccanti delle prime tre del campionato: Immobile, Lukaku e Ronaldo. Belotti segna tanto e soprattutto pesa sulle gare. Il migliore del Napoli in difficoltà è ancora Milik, Joao Pedro è vicino già adesso al suo record personale. E’ vero che far gol è il mestiere del centravanti, ma tanta abitudine, tanta regolarità, farebbe pensare quasi ad un cambiamento d’epoca. Poi ti accorgi che c’è un’eccezione non convocabile: l’Atalanta ha segnato 48 reti senza avere un attaccante di ruolo. Il suo centravanti Zapata è infortunato da 11 partite. Muriel è uno dei fantasisti che ruotano nel reparto, ma i gol li fanno tutti e sono gol bellissimi perché felici, ignari della loro difficoltà. Non c’è nessuna preoccupazione di sbagliare, sono conclusioni sfacciate, dimenticate e quasi sconsigliate dal calcio dei centravanti”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!