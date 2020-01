Sconcerti: “Moses, Young ed Eriksen ottimi acquisti. Conte sta diventando fragile, seduce e abbandona”

Nell’appuntamento con il ‘Cappuccino’ di Mario Sconcerti sulle pagine di calciomercato.com, il noto giornalista questa mattina ha scelto l’Inter come tema di discussione. Il cronista, in particolare, si è soffermato sul periodo che sta attraversando Antonio Conte come allenatore, parlando di fragilità del tecnico che destabilizzano l’ambiente. Secondo Sconcerti, ad ogni modo, con i nuovi acquisti l’Inter si sarebbe notevolmente avvicinata alla Juventus.

Queste le sue parole: “Moses, Young ed Eriksen sono ottimi acquisti. Danno più qualità all’Inter, ne fanno una squadra più europea, ma con la stessa mentalità italiana di base. Credo che l’Inter si sia avvicinata ormai molto alla Juve, che resta però più collaudata. Come sono evidenti i disagi della Juve, le sue improvvise scomparse, sono ormai evidenti le nevralgie dell’Inter, Conte sta diventando più fragile e cade spesso in interferenze che destabilizzano. Conte è stato molto chiaro sulla sua scontentezza sulla squadra e in quella verso la società, troppo lenta ad accontentarlo. Questo porta al rammarico ed è alla base dello scarso rendimento attuale. L’impressione è che Conte seduca e abbandoni, quello che si dice non guardare in faccia nessuno, nemmeno quelli che hanno tirato il carro per te. Sarà interessante seguirne i contenuti, gli interisti sono soddisfatti, molto meno teneri gli altri tifosi. Sarà poi vero che un allenatore deve piacere solo ai suoi tifosi. E gli altri che diritti hanno? Cosa vuol dire deludere gli altri tifosi in Italia…”.

