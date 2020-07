Sconcerti, ma che dici? Il giornalista attacca Conte: “Non vince da tre anni ed è stato pagato per rimanere a casa”

Nello sfogo del post-partita di Roma, Antonio Conte ieri sera ha puntato il dito contro un calendario mirato a colpire soprattutto l’Inter dalla ripartenza dopo il lockdown. Secondo il tecnico leccese, infatti, la formazione nerazzurra è stata penalizzata per aver giocato spesso contro avversari che avevano riposato almeno un giorno in più rispetto ai suoi ragazzi. Altro punto toccato dall’allenatore, poi, riguardava l’orario delle trasferte giocate quasi sempre alle 21.45, le quali hanno creato non pochi problemi logistici per i rientri allestiti giocoforza in tarda notte della squadra a Milano.

Nell’appuntamento con il ‘Cappuccino’ sulle pagine di calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha attaccato in merito al calendario proprio il tecnico leccese, da un punto di vista che Conte non aveva però trattato, prendendo probabilmente un grande abbaglio. Queste le sue parole: “L’ultimo avversario personale di Conte è il calendario che gli ha messo Roma, Atalanta e Napoli nelle ultime cinque partite. Ha detto che questo piccolo Everest è stato creato apposta per fermare lui. Temo che Conte si stia rapidamente allontanando dalla realtà e preferisca vivere in un mondo suo”.

L’ATTACCO FRONTALE – “Avesse tempo e voglia, potrebbe scoprire che, da quando si è ricominciato a giocare, l’Inter ha affrontato queste squadre: Sampdoria, Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna, Verona, Torino, Spal. Davvero questo è un brutto calendario per chi doveva inseguire la Juve? Ricorderà Conte che, per vincere un campionato, è necessario giocare a volte contro le migliori squadre, dimostrando anzi di saperle battere. Infatti la Juve giocherà nelle ultime cinque gare contro Lazio e Roma. E non si è lamentata. Fossi in lui farei riflessioni migliori, più profonde. Perché, per esempio, negli ultimi tre anni non ha vinto niente ed è stato un anno pagato per rimanere a casa? Dove sbagliava? Dove può correggersi? E’ il momento di chiederselo”.

