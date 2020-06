Sconcerti: “L’Inter ha giocatori più decisivi, il Napoli gioca meglio. Sul gesto di Balotelli…”

In attesa del responso di questa sera che darà la prima finalista della Coppa Italia tra Juventus e Milan, crescono di ora in ora le aspettative sulla seconda semifinale che verrà disputata domani sera al San Paolo tra Napoli e Inter. Secondo quanto espresso da Mario Sconcerti sulle frequenze di TMW Radio, fare un pronostico alla vigilia risulta quasi impossibile per via delle tante incognite su entrambe le formazioni. Il giornalista, invece, ha le idee piuttosto chiare sulle ultime vicende legate a Mario Balotelli. Le sue parole:

Balotelli-Brescia, una guerra infinita:

“Balotelli è stato un giocatore importante che non si è integrato con gli altri. Ha una storia molto particolare, ha vinto tre scudetti in Italia, 1 in Inghilterra, una Champions, una Coppa Italia, una Supercoppa e una Coppa inglese. Ha fatto tante cose sbagliate ma anche tante buone. E’ uno sciocco? Bisogna vedere tutta la storia di Balotelli”.

Napoli-Inter sfida più equilibrata?

“Il Napoli prima del lockdown aveva trovato una sua organizzazione di gioco, migliore di quella dell’Inter, che ha però più giocatori decisivi. Il Napoli gioca meglio dei nerazzurri”.

Solo una suggestione la finale Milan-Inter?

“E’ una possibilità, ma la squadra più naturale per questa Coppa è il Napoli”.

