Sconcerti: “Accelerata Juventus? Non solo, l’Inter è in calo evidente”

Dopo aver tanto elogiato l’Inter nelle ultime settimane, ecco che Mario Sconcerti ricomincia a pungere la formazione nerazzurra. Secondo il giornalista del Corriere della Sera, intervistato da calciomercato.com, il primato della Juventus andrebbe spiegato anche alla luce del calco interista delle ultime giornate. Difatti, analizzando gli ultimi risultati della squadra di Antonio Conte, rispetto alla Lazio di Simone Inzaghi ha perso ben 6 punti.

Questo il commento di Sconcerti: “Quanto può incidere l’accelerata della Juventus? Sarebbe riduttivo parlare solo di questo turno, l’Inter è al terzo pareggio in 5 partite, di cui 2 in casa. In queste 5 partite ha perso 6 punti dalla Lazio. E’ un calo evidente”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!