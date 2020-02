Sconcerti: “Juventus? Centrocampo non ad altezza scudetto. Conte bravo, ma su una cosa sbagliava”

La mini crisi che sta attraversando la Juventus non è passata inosservata agli occhi di Mario Sconcerti che ai microfoni di TMW Radio c’è andato giù pesante. Secondo la firma sportiva del Corriere della Sera, i bianconeri allo stato attuale non avrebbero un centrocampo da scudetto, inferiore dunque sia alla qualità dell’Inter che quella della Lazio. Su Conte, infine, il giornalista ha qualcosa da ridire in merito alle ultime dichiarazioni del tecnico leccese. Il suo intervento:

JUVENTUS IN CALO – “Su alcuni giocatori abbiamo sbagliato. Manca un po’ di qualità. Pjanic non gioca da un paio di mesi, lo ha confermato a Verona, Rabiot boccheggiava. Non credo sia un centrocampo ad altezza Scudetto, tantomeno Champions. Trovo due giocatori che giocano a sprazzi perché non si sentono completamente in squadra come Dybala e Higuain. La difesa poi sbanda troppo”.

CONTE – “E’ stato bravo, ma si poteva risparmiare di dire che non aveva una squadra. Ora quella stessa squadra lo sta tenendo in testa. C’è un errore di Conte, quando sottovalutava questa squadra”.

