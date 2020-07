Sconcerti: “L’Inter stasera deve vincere, ha il diritto di spaventare la Juve. Poi problema scontri diretti”

Dopo la vittoria in rimonta per 3-1 contro il Torino, l’Inter scenderà in campo questa sera. Alle 21:45 la squadra di Antonio Conte farà vista alla Spal. Gli emiliani sono il fanalino di coda del campionato e la retrocessione pare essere ormai solamente una formalità, nonostante il cambio di panchina da Leonardo Semplici all’ex nerazzurro Gigi Di Biagio, che ha sortito meno effetti di quanti – evidentemente – la proprietà si immaginasse.

Un eventuale successo aumenterebbe i sogni utopici di una possibile rimonta sulla Juve, costretta ieri sera al pareggio (3-3) dal Sassuolo e distante ora nove punti. Un tentativo che deve essere comunque un imperativo per l‘Inter, come spiegato da Mario Sconcerti ai microfoni di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio: “L’Inter ha il diritto di provarci. E’ uno Scudetto già incamminato verso Torino. L’Inter poi ha gli scontri diretti contro“, ha detto il giornalista.

