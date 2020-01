Sconcerti non si fida dell’Inter: “Nerazzurri sempre sul pezzo, per il Napoli non sarà facile”

Napoli-Inter ma anche tanto calciomercato. Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato secondo il suo punto di vista il match di lunedì che vedrà i nerazzurri impegnati al San Paolo contro la formazione di Gattuso. Un match delicato per la Beneamata, sempre a caccia del primo posto solitario, e soprattutto per il Napoli, reduce da un brutto periodo di crisi.

“Sarà una partita molto importante per entrambe – ha dichiarato Sconcerti – e per il Napoli la Champions è molto lontana: battere l’Inter non sarà facile. È più facile battere la Juve ora, perché in campionato gioca con più sufficienza. L’Inter la vedo sempre sul pezzo”. Parole di lode nei confronti della squadra di Conte, sorpassata nel mercato dai bianconeri che sono riusciti ad acquistare Kulusevski: “È una cifra enorme quella spesa dal club per un ragazzo giovane. È interessante, a volte bisogna avere il coraggio di rischiare per prenderli prima, spendendo certe cifre”. Questo il punti di vista di Sconcerti: match delicato per l’Inter, impegnata nel big match del San Paolo.

