Scudetto: le quote di Juve, Inter e Lazio vincenti. Chi la spunterà?

Dando un’occhiata alla classifica di Serie A si può notare come ci sia piena bagarre per il primo posto: la Juventus capolista ha 9 punti in meno della passata stagione e ha un vantaggio veramente piccolo su Inter e Lazio. L’Inter ha trovato il miglior Lukaku, decisivo a Udine e sempre più leader dei nerazzurri, che ora fanno più paura vista la continuità ritrovata e l’ottimo mercato di Gennaio.

Con i nostri colleghi di BookmakerBonus.it abbiamo fatto una ricerca sulle quote che i siti di scommesse hanno messo per la vincente Serie A, notando come la Juve rimanga strafavorita (viene data in una forbice tra 1.40 e 1.60). Inter e Lazio tuttavia possono dire la loro visto che sono comunque bancate a quote assolutamente probabili: i nerazzurri sono quotati da 4.00 a 5.00 mentre la Lazio è data tra 5.50 e 7.00.

Leggendo una recensione sulle scommesse sportive da Snai, probabilmente il più popolare bookmaker in Italia, e andando poi sul sito, abbiamo visto come la Juve sia quotata a 1.50, seguita da Inter a 4.00 e Lazio a 5.50. Se vuoi saperne di più su questo e altri bookmakers ti consigliamo di leggere questa guida.

Come detto prima, la Juventus di Sarri sembra meno “cattiva” di quella di Allegri, e difatti nella stagione in corso ha lasciato diversi punti per strada: nonostante i tre pareggi consecutivi contro Atalanta, Lecce e Cagliari, l’Inter rimane a soli 3 punti dalla Juve e quindi può assolutamente giocarsela. La Lazio è probabilmente la vera sorpresa del campionato e con un Immobile che continua a segnare a ripetizione e senza l’impegno delle coppe, può diventare una seria candidata per lo scudetto, il che sarebbe una vera e propria sorpresa visti i pronostici di inizio stagione.

In conclusione, secondo i bookmakers sarà una lotta a tre fino alla fine, con la Juventus che rimane in vantaggio ma con l’Inter che dovrà avere continuità di risultati per essere in grado di superare i bianconeri qualora incappassero in un risultati negativi (vedi Napoli e Lazio).