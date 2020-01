Sempre più incerto il futuro di Pinamonti: l’accordo dell’Inter con il Genoa complica i piani

Si complica in ottica prestito la nuova operazione con Andrea Pinamonti protagonista. Secondo quanto riferito da TMW, l’accordo chiuso tra Inter e Genoa a giugno dello scorso anno obbliga i rossoblù a versare i 18 milioni nelle casse dei nerazzurri, cifra inoltre già inserita a bilancio da parte della Beneamata. Difficile dunque aspettarsi un’operazione in prestito per il giocatore che resta uno degli obiettivi di Spal e Verona. Rischia di scivolare indietro nelle gerarchie delle priorità l’affare Pinamonti, chiuso dal progetto genoano ed alla ricerca di una nuova esperienza al centro dell’attacco.

L’unica possibilità per risolvere la disputa resta il controriscatto da parte dell’Inter. Ipotesi relativa però solo alla prossima estate perchè, intanto, dal Genoa i nerazzurri dovranno incassare i 18 milioni. Situazione complicata quella che riguarda il giocatore ex Frosinone: su di lui Spal e Verona, ma per riuscire a garantire al classe ’99 una nuova maglia servirà un gran lavoro da parte degli avvocati, già impegnati nel cercare di districare la matassa tra interisti e genoani.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!