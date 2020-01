CdS – Sensi cuore d’oro: derby e cena in palio per i tifosi. E’ un’iniziativa a scopo benefico

Il centrocampista, come scritto dal Corriere dello Sport, ha da poco lanciato una campagna di raccolta fondi in favore di Special Olympics Italia Onlus nella quale, oltre a diversi premi a fronte delle donazioni effettuate, verrà anche messa in palio la possibilità di essere ospiti presso i posti riservati a San Siro dallo stesso Sensi per il derby fra Inter e Milan del prossimo 9 febbraio ed essere invitato a cena nel suo ristorante preferito dopo la partita.