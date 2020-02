Sensi: “Lavoro al 100% per esserci nel derby. Paragone con Iniesta? Da lui posso solo prendere ispirazione”

Intervistato ai microfoni di Sport Mediaset a margine di un evento in cui è stato ospite, il centrocampista nerazzurro Stefano Sensi ha parlato delle sue sensazioni in vista del derby e ha speso belle parole per i compagni di squadra Daniele Padelli e Christian Eriksen. Ecco le sue parole:“Sto bene, sto lavorando per essere al 100% per la gara contro il Milan. Stare fuori mia ha fatto soffrire e non mi ha consentito di aiutare la squadra e far parte delle vittorie Ibra? Bisogna stare attenti, perché è un campione. Ma noi abbiamo entusiasmo. Sicuramente si vincerà con il cuore, ce la metteremo tutta. Eriksen? E’ un giocatore di qualità, è al top da anni e lo dimostra in campo. Ci darà sicuramente una mano”.

Infortuni – “Gli infortuni capitano, fanno parte del nostro mestiere e bisogna affrontarli. Quando hai questi infortuni, vai alla ricerca della causa. Sono concentrato sul lavoro, passo tutta la giornata al campo e lo farò anche in questi giorni per essere pronto per il derby. Io un mini Iniesta? Un paragone che fa piacere, ma lui è un calciatore unico, non penso ce ne saranno altri come lui. Posso solo prendere ispirazione, perché abbiamo caratteristiche simili”.

Scudetto – “Diamo il massimo a ogni partita per rimanere attaccati alla Juve. C’è anche la Lazio. Lavoriamo per migliorare gli errori e per fare più punti possibile”.

Padelli – “Samir sta lavorando per essere in campo al derby, ma se non dovesse farcela c’è Padelli. E’ un grande portiere e siamo contenti anche se giocherà lui”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!