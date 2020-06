Serie A, la Juventus si sbarazza del Genoa e tiene le distanze. Per i rossoblù in gol Pinamonti

Dopo la Lazio, ha risposto presente anche la Juventus. Nel pomeriggio di oggi i biancocelesti di Simone Inzaghi si sono imposti per 1-2, in rimonta, sul campo del Torino, portandosi quindi a -1 dai bianconeri primi della classe: ma la squadra di Maurizio Sarri, nel match delle 21.45, si è sbarazzato agevolmente del Genoa (1-3) ristabilendo così la distanza di +4 sulla Lazio. Sia la Juventus che la Lazio, dunque, si difendono bene in classifica, anche volendo considerare le residuali possibilità di aggancio da parte dell’Inter, a -7 dal secondo posto e impegnata domani a San Siro contro il Brescia.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, i bianconeri di Sarri hanno trovato il modo di mettere in crisi le maglie della difesa del Genoa di Davide Nicola: le tre tegole juventine sono arrivate dai piedi di Dybala (50esimo minuto), Cristiano Ronaldo (56esimo) e Douglas Costa (73esimo). Il gol della bandiera (quello dell’1-3), per i rossoblù impegnati nella tiratissima corsa alla salvezza, è arrivato dai piedi di Andrea Pinamonti, attaccante genoano in prestito dall’Inter, a portare un po’ di tinte nerazzurre in una giornata sostanzialmente negativa per le velleità interiste di ricucire con la vetta della classifica.

