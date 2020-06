VIDEO – Serie A, Inter-Sampdoria 2-1: gli highlights del match

Nonostante il calo fisiologico dell’ultima mezz’ora, all’Inter di Antonio Conte basta una prima ora giocata con grandissima intensità per superare la Sampdoria. Anche con qualche errore di troppo sotto porta commesso da Romelu Lukaku, i nerazzurri si impongono per 2-1 ritrovando un Lautaro Martinez in ottima forma e ricevendo solamente segnali positivi da Christian Eriksen nel ruolo di trequartista.

