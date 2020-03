Serie A nel caos, Gravina convoca un Consiglio Federale Straordinario

La Serie A è nel caos totale, dopo l’episodio del rinvio in occasione di Parma-Spal, gara posticipata di un’ora, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario per martedì 10 marzo.

La decisione è arrivata anche in seguito alla richiesta di sospendere la Serie A del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora. Una volta consultato il Presidente del Coni Giovanni Malagò e preso atto della volontà del Consiglio della Lega di Serie A, titolata ad organizzare il campionato, di seguire le prescrizioni inserite nel DPCM sull’emergenza Covid19 e quindi di volere disputare le gare in programma a porte chiuse, suddetta decisione riguardo un consiglio straordinario è inevitabile.

Il 10 marzo resta una data a questo punto cruciale per capire se il campionato di Serie A potrà continuare oppure no.