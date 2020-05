Serie A, ripresa sempre più vicina: ok al ritorno in campo, no ai playoff

Ok alla linea tracciata da Gravina per la ripresa dei campionati. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, nel corso del Consiglio Federale di oggi sarebbe arrivata la delibera che detta la ripartenza dei tornei professionistici. Si va verso il sì ufficiale al ritorno in campo per Serie A, B e C con l’obiettivo di concludere i tornei sul campo. Scongiurata, inoltre, l’ipotesi playoff e playout per la massima serie.

“In Consiglio Federale – scrive Schira su Twitter – passa la linea Gravina. La delibera sarà quella della ripartenza per i campionati professionistici (Serie A, Serie B e Lega Pro) in modo da terminare sul campo i tornei. Niente Playoff e Playout per la massima serie”. Questo, nel dettaglio, il post in questione che annuncia gli ultimi aggiornamenti in tema di ripresa dei campionati.

