Severgnini: “La finale di Madrid? Prima tanta ansia, poi persi la voce. Vi racconto quando capii che avremmo vinto”

E’ un numero speciale, quello uscito oggi di Sportweek, dedicato al decennale del Triplete dell’Inter. Che, tra l’altro, esattamente dieci anni fa otteneva il diciottesimo Scudetto, il secondo trofeo di quella serie di tre coppe nel glorioso mese di maggio 2010. A ricordare il Triplete sulle colonne del sopra citato settimanale c’è anche il giornalista Beppe Severgnini, che, da tifoso nerazzurro, ricorda la finale di Madrid contro il Bayern Monaco.

“Alla vigilia di Inter-Bayern e di qualcosa che nessuna squadra era mai riuscita a fare, capivo che la crescita dell’ansia dentro di me: perché all’inizio tu non ci credi, ma vivevo quella finale come se perdere significasse perdere tutto – racconta Severgnini – A Madrid però, dove andai in aereo con alcuni amici, tutta la tensione svanì. In particolare dopo aver notato diversi tedeschi camminare esibendo la Champions di cartone ritagliato. A quel punto ho detto: vinciamo noi. Infatti sono andato allo stadio nell’assoluta certezza che ce l’avremmo fatta”.

Una sensazione confermata anche dopo il calcio d’avvio: “L’inizio della partita me l’ha confermato, squadra compatta, giocatori concentrati – continua – D’altronde i tifosi interisti dopo sette minuti capiscono come andrà a finire, la nostra è una squadra psicologicamente molto delicata, passa dalla genialità assoluta all’euforia. Alla fine al Bernabeu ho perso la voce, prima volta che mi succedeva: per la più grande gioia calcistica della mia vita ne era valsa la pena”.

