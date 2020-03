Sfogo Zhang, Ciccio Valenti: “E’ stato chiarissimo, nessun riferimento alla Juventus ma solo alla Lega”

Le polemiche sul rinvio di Juventus-Inter di ieri continuano a non fermarsi ma anzi aumentano dopo lo sfogo social del presidente nerazzurro Steven Zhang. Il tema è centrale anche negli studi di Tiki Taka ed il noto tifoso interista Ciccio Valenti ha commentato così: “Qualcuno ha cambiato le cose, prima era tutto a posto. Zhang è stato chiarissimo e sta parlando alla Lega. Il mondo va avanti. Niente calma. Sta dicendo delle cose direttamente a Dal Pino. Nessun retrogusto sulla Juventus. Sta parlando della salute delle persone, non c’è nulla di scriteriato. Come hanno fatto a non fare a giocare a porte chiuse per motivi di salute!”

Continua: “Lui voleva osservare una regola, perché è un problema di salute le porte chiuse. Gattuso ha parlato in maniera chiarissima, stanno parlando solo di salute. Pensiamo che lui possa avere amici in terapia intensiva, mettiamo il mondo calcio da parte”.



