Si sblocca l’affare Spinazzola per l’Inter: club al lavoro per la nuova fumata bianca

Si riparte. Dopo il blocco delle scorse ore causato dai dubbi dell’Inter in merito alle condizioni fisiche di Leonardo Spinazzola, l’affare sembrerebbe definitivamente riavviato e pronto ad un nuovo accordo. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio che parla di “affare sbloccato” tra i nerazzurri e la Roma, con lo scambio che include Matteo Politano dunque prossimo alla nuova fumata bianca.

L’esterno interista, immortalato sorridente al suo arrivo nella capitale, era già sembrato entusiasta della nuova esperienza con i colori nerazzurri. Da parte dell’Inter invece sono nati i dubbi in merito alla tenuta fisica di Leonardo Spinazzola. Per questo il club milanese ha chiesto alla Roma un prolungamento delle visite mediche ed un cambio a livello di formula per l’acquisto. Non più obbligo ma diritto di riscatto in favore dei nerazzurri, per una modifica che non è piaciuta ai giallorossi e che ha rischiato di annullare l’affare. Trattativa ripartita secondo Di Marzio: Inter e Roma di nuovo al lavoro per lo scambio.

