Siviglia-Inter, Conte (Inter Tv): “Orgoglioso dei miei ragazzi. Queste sconfitte ti fanno crescere, ringrazio tutti”

E’ andato veramente ad un passo da riportare un trofeo nella bacheca dell’Inter. Antonio Conte, dopo la finale persa di Europa League per 3-2, si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare la prestazione dei suoi.

Ecco le sue parole: “Ci aspettavamo questa partita. Una sfida dura, in equilibrio, tra due squadre che non si sono risparmiate in tutto e per tutto. Dispiace perché nel secondo tempo sapevamo che l’episodio avrebbe cambiato il risultato finale. Abbiamo avuto due chance prima del loro gol, una con Gagliardini e una con Lukaku, poi c’è stata l’autorete sfortunata che ha dell’incredibile. Abbiamo reagito, potevamo pareggiarla con quella grande occasione. Loro hanno messo in campo quel pizzico di esperienza in più, gestendo le situazioni nei migliori dei modi. Posso solo essere contento di quello che hanno dato, sono cresciuti tantissimo. Per tanti era la prima volta, queste partite ti fanno crescere anche se le perdi”.

Tirare le somme: “Ringrazio io tutte le persone che hanno lavorato con noi, è stata un’annata strana sotto diversi punti di vista. Ma un’annata che ha dato tanto dal punto di vista umano. Ringrazierò sempre chi è stato dalla nostra parte”.

