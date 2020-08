Siviglia-Inter, le probabili formazioni: Conte coi suoi titolarissimi, Lopetegui col dubbio Ocampos

Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 21 in quel di Colonia, Siviglia ed Inter si giocheranno la finale di Europa League. L’occasione per scrivere la storia è grande, sia per i club che per entrambi gli allenatori, Lopetegui e Conte. In queste ore, però, questi ultimi stanno facendo le ultime valutazioni in merito alle formazioni da mandare in campo questa sera. Qualche piccolo dubbio per Lopetegui, molti meno per Conte: il Siviglia deve risolvere i ballottaggi Ocampos-El Haddadi e En Nesyri-De Jong, mentre l’Inter dovrebbe confermare gli 11 titolari visti nelle ultime uscite.

Le probabili formazioni di Siviglia-Inter

Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Siviglia-Inter.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Joan Jordan, Fernando, Banega; Suso, En Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

