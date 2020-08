Verso Siviglia-Inter, la carica di Zhang Jindong: “L’Inter ha una storia piena di passione: speriamo che in finale ci renda felici”

Zhang Jindong ha suonato la carica in vista della finale di Europa League contro il Siviglia, che potrebbe portare il primo trofeo nerazzurro dell’era Suning. Il patron del colosso cinese, che ha prelevato l’Inter nel 2016, ha speso parole importanti in vista di una sfida di tale portata per la Beneamata.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Zhang Jindong: “La nostra festa del 18 agosto è esattamente come l’Inter, che ha una storia piena di passione ed entusiasmo. Speriamo tutti che in finale possa renderci nuovamente felici e di poter festeggiare nuovamente insieme il primo trofeo da quando Suning ha comprato la squadra“.

