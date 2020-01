Skriniar suona la carica: “Inter, quest’anno si può vincere! Noi forti come non mai”. Poi parla dell’intervento agli occhi

Cominciamo dalla fine, anche perché il grande classico delle interviste televisive è proprio questo: tenere le domande – e le risposte – più dirompenti alla fine, a favore di siti internet e giornali che le rilanceranno per prime. E dell’intervista rilasciata da Milan Skriniar a Inter TV, nel corso del nuovo format Unboxing, le parole da riportare per prime sono proprio le ultime: “Cosa c’è nella mia scatola dei desideri? La voglia di vincere qualcosa di importante, quest’anno abbiamo una squadra forte come mai avuta prima – spiega – Questo può essere l’anno buono, spero che insieme ai tifosi si possa riuscire a farcela”.

Gli obiettivi, insomma, sono chiari: ed è bene ribadirli anche in un programma di alleggerimento, dove il protagonista (Skriniar, appunto), ha potuto spaziare anche su altri temi: “Il rapporto con Barbora? Pochi giorni fa abbiamo fatto 5 anni insieme, stava con me da quando giocavo in Slovacchia. Mi è stata accanto nei momenti belli e in quelli difficili. Prima eravamo amici, vivevamo nello stesso paese ma non potevamo stare insieme sempre”, racconta, a riguardo della propria fidanzata. E poi i cani: “Ne ho due, della stessa razza, maschio e femmina. Quando compri un cane e sta ogni giorno con te fa parte della tua famiglia. La femmina è molto brava, il maschio corre, fa qualche dispettuccio ma va bene”.

Infine si parla anche dell’intervento agli occhi che il difensore ha sostenuto qualche tempo fa: “Avevo un problema nel vedere da lontano ma non potevo mettere le lenti in campo, quindi mi serviva – spiega – L’intervento è andato molto bene, sono stati molto bravi. Sono molto contento, ora vedo molto meglio. Prima non pensavo di vedere così male, dopo l’intervento però ho iniziato a vedere più chiaro e c’è tanta differenza. Giocare con gli occhiali? Non ci ho mai pensato”, conclude.



