Sky – Brozovic scalda i motori e va verso il recupero: obiettivo Parma-Inter

Il cammino dell’Inter è ripreso a ritmi molto alti. Il finale di stagione dei nerazzurri sarà molto intenso, con partite importanti molto ravvicinate tra loro. Antonio Conte, tuttavia, deve fare i conti con qualche assenza in vista delle prossime gare, come quella di Stefano Sensi e soprattutto di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato assente nell’ultima gara di Serie A contro la Sampdoria, dove è stato sostituito da Roberto Gagliardini che è stato protagonista di una gara positiva.

Ora, il regista dell’Inter sta scaldando i motori per tornare in campo. Come riportato da Sky Sport, infatti, il croato classe ’92 sta bruciando le tappe ed è in fase di recupero. L’obiettivo è quello di essere disponibile in vista della gara di domenica sera, quando i nerazzurri giocheranno contro il Parma alle 21.45. Nei giorni scorsi, infatti, Brozovic aveva accusato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra e il tecnico pugliese difficilmente lo rischierà nella sfida di domani con il Sassuolo. Per domenica, invece, le possibilità di vederlo in campo sono alte, per la gioia del suo allenatore.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!