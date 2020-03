Sky – Inter, termina l’isolamento dei calciatori: gli stranieri possono rientrare nei propri paesi

Si è finalmente concluso il periodo di isolamento forzato per i calciatori dell’Inter. Sin qui, fortunatamente, nessuno sia della rosa che dello staff tecnico, è risultato positivo al test del coronavirus. Rispetto al possibile contatto diretto riconducibile in qualche modo a Daniele Rugani, in occasione della partita dell’8 marzo persa per 2-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus, sono infatti trascorse ben due settimane.

Per questo motivo, come riferito dal giornalista Matteo Barzaghi in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, l’Inter ha comunicato ai propri calciatori stranieri la possibilità di poter finalmente lasciare Milano per raggiungere i propri paesi d’origine. Brozovic, ad esempio, tornerà in Croazia nelle prossime ore per assistere la famiglia un un momento difficile dopo la forte scossa di terremoto dei giorni scorsi. Ovviamente, verrano prese tutte le precauzioni del caso per i trasferimenti in aereo.

