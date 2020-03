Sky – Inter, per ora nessun sintomatico in rosa: calciatori a casa con le proprie famiglie

Mentre è arrivato, purtroppo, l’annuncio del secondo calciatore positivo al Coronavirus in Serie A, arrivano notizie incoraggianti relative alla rosa dell’Inter. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky, infatti, «Per ora non ci sarebbe alcun sintomatico all’interno della squadra. I calciatori, come deciso nella giornata di ieri, sono a casa, tranquilli, con le proprie famiglie».

Coronavirus, per ora nessun sintomatico in casa Inter

Il club nerazzurro, nella serata di ieri, ha informato dell’isolamento domiciliare per tutta la squadra, impegnata solo domenica in una partita proprio contro la Juventus di Daniele Rugani, primo positivo in Serie A. I componenti della squadra rimarranno quindi a casa per due settimane, e riceveranno il tampone solo in caso di comparsa dei sintomi, al fine di stabilire se qualcuno, purtroppo, dovesse aver contratto il virus.

