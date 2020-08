Sky – Marotta lascia Appiano Gentile prima dell’allenamento: nessun confronto immediato con Conte

A differenza di quanto ipotizzato solo pochi minuti fa, sembra non esserci nessun confronto in vista tra Beppe Marotta ed Antonio Conte. L’amministratore delegato nerazzurro, avvisano da Sky, ha lasciato Appiano Gentile pochi minuti fa, evitando quindi di trattenersi per l’ultimo allenamento della squadra prima della partenza per la Germania. Marotta, dopo aver effettuato il tampone, ha lasciato il centro sportivo per impegni lavorativi.

Nessun confronto quindi con Conte: nel pomeriggio, infatti, si ipotizzava un dialogo diretto e faccia a faccia tra i due, per provare a ricomporre la frattura creatasi dopo Atalanta-Inter. Confronto che però, almeno ad ora, non sembra essere in programma.

