Sky – Mercato Inter, due priorità per la società. Proseguono i discorsi per Llorente-Politano, ma sull’esterno c’è anche la Fiorentina

Il 2 gennaio aprirà ufficialmente la finestra di mercato di riparazione. L’Inter, come sappiamo, cercherà di essere attiva per accontentare Antonio Conte nelle richieste, dando così l’occasione all’allenatore di giocarsi il campionato fino in fondo. Marotta e soci sono infatti già al lavoro per intavolare le prime trattative ed occasioni che si presenteranno.

Gli ultimi aggiornamenti di mercato li ha dati Sky Sport, che ha puntualizzato come gli obiettivi primari della società siano un centrocampista ed un esterno sinistro. Per quanto riguarda il centrocampo, il sogno è Arturo Vidal ma non è facile. Si lavora anche sul fronte De Paul.

Per l’attacco invece procedono i discorsi con il Napoli per lo scambio tra Fernando Llorente e Matteo Politano. Entrambi stanno trovando poco spazio e potrebbero presto cambiare aria. Ma attenzione: per l’italiano ci sarebbe in pole anche la Fiorentina disposta a comprarlo a titolo definitivo.

