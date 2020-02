Sky – Top 11 dei sedicesimi di Europa League: un solo interista

In una serata particolare a San Siro per via dell’assenza del pubblico, l’Inter senza troppi affanni riesce a ribaltare lo svantaggio iniziale e vincere anche il ritorno contro il Ludogorets per 2-1. Mostrando a tratti anche buon calcio, la formazione di Antonio Conte si limita a mettere al sicuro il risultato per poi attendere le mosse dell’avversario e rifiatare specialmente nei minuti finali del secondo tempo dopo l’uscita dal campo di Romelu Lukaku.

Nello studio del post-partita in onda su Sky Sport e TV8, è stata stilata la top 11 dei due match tra andata e ritorno nei sedicesimi di finale di Europa League. Oltre a diversi giovani esplosi nella competizione, in mezzo al campo a rappresentare l’Inter c’è Christian Eriksen, andato in gol all’andata ed autore dell’assist a Biraghi nella vittoria di questa sera. Nessun italiano selezionato in questa formazione: solamente Mkhitaryan come migliore della Roma.

Ecco la top 11:

