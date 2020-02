Social – Conte, Cambiasso e Zanetti in campo ad Appiano. E Julio Cesar: “Che tripletta!”

“Grazie mille Antonio Conte e Zanetti per l’invito alla casa dell’Inter”. Con queste parole, Esteban Cambiasso aveva scelto di ringraziare il tecnico dei nerazzurri e l’ex capitano interista per la possibilità concessa ad uno dei pilastri della Beneamata del Triplete. Un’immagine, affidata ad Instagram, che ha attirato numerosi commenti da parte dei tifosi nerazzurri. Tra questi, anche Julio Cesar. L’ex portiere dell’Inter ha infatti commentato con “Che tripleta” per salutare due suoi ex compagni in una squadra che ha scritto la storia nerazzurra.

Questo il post pubblicato da Zanetti con il commento di Julio Cesar.