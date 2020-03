Social – Coronavirus, Godin: “Lottiamo tutti insieme per poter tornare presto alla normalità”

Con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, anche Diego Godin ha scelto di manifestare il suo supporto per provare a combattere in prima persona l’emergenza legata al Coronavirus.

“Viviamo momenti difficili – ha scritto Godin sui social – e senza precedenti. In questo tutti giochiamo e lottiamo per la stessa squadra. Diamo supporto, in particolare, a chi sta patendo direttamente le conseguenze del Covid-19. Dobbiamo essere tutti responsabili in questa situazione, dando il nostro contributo per tornare alla normalità il prima possibile”

Questo, nel dettaglio, il post pubblicato dal difensore.