Social – Gli auguri dell’Inter per Mihajlovic: “Dare tutto è sempre stata la tua parola d’ordine”

“Forza, determinazione e tenacia. Dare tutto è sempre stata la parola d’ordine di Sinisa Mihajlovic. Gli auguri dell’Inter e di tutti i tifosi nerazzurri”. Con queste parole, l’Inter sceglie di augurare buon compleanno a Sinisa Mihajlovic, ex calciatore nerazzurro ed oggi allenatore del Bologna.

Venticinque gare con la Beneamata tra il 2004 ed il 2006 per l’ex difensore della Lazio, mago dei calci di punizione e dalla qualità sopraffina. Oggi allena i rossoblù e da diversi mesi sta portando avanti la sua battaglia contro una brutta malattia. L’Inter ha scelto di rivolgere il suo pensiero per Sinisa Mihajlovic, utilizzando delle bellissime parole per augurargli buon compleanno.

Questo, nel dettaglio, il post pubblicato dal club su Twitter.