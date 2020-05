Social – Il messaggio di Ronaldo per Simoni: “Più di un allenatore, dovevamo vincere di più”

Da una parte il ricordo dell’incredibile stagione 2009-2010 con la vittoria del Triplete dopo l’indimenticabile notte di Madrid di 10 anni fa, dall’altra il cordoglio per la scomparsa di una grande persona come Gigi Simoni. In casa Inter è sicuramente una giornata particolare ed ai saluti per l’ex allenatore nerazzurro si è aggiunto Ronaldo, tramite il suo account Instagram. Ecco il suo messaggio:

“Gigi Simoni per me non è stato solo un allenatore. Se oggi penso a lui, penso a un uomo saggio e buono, che non ti ordinava di fare le cose, ma ti spiegava perché quelle cose erano importanti. Penso a un maestro, come in quella foto che facemmo a Natale: lui direttore, noi l’orchestra. Lo ricordo così, con quel sorriso, la sua voce sempre calma, i suoi consigli preziosi. Potevamo e dovevamo vincere di più, ma abbiamo vinto insieme, la cosa che ci raccomandava sempre: grazie mister, mi hai insegnato più di quanto immagini”.