Social – La Liga celebra Godin: “Molto più che uno dei migliori centrali della storia”

Gli attestati di stima per Diego Godin non finiscono mai. Il difensore dell’Inter, finito recentemente al centro delle voci di mercato per un presunto addio ai nerazzurri poi smentito dallo stesso giocatore, ha lasciato dolcissimi ricordi in Spagna con la maglia dell’Atletico Madrid. Una vera e propria bandiera per i colchoneros: praticamente dieci anni e quasi trecento presenze con il club rojiblanco prima di indossare i colori nerazzurri, alla sua prima avventura italiana.

Per celebrare le gesta del giocatore, l’account ufficiale de La Liga solo pochi minuti fa ha scelto di rendere omaggio all’ex difensore dell’Atletico Madrid postando sui suoi canali social un video che lo vede protagonista. La gara in questione è tra i colchoneros ed il Real Valladolid, giocata sei anni fa e decisa da un gol dello stesso Godin. Questa sera le due squadre tornano ad affrontarsi, e per riscaldare il clima partita La Liga ha scelto di invocare il nome del centrale uruguaiano, considerato “molto più che uno dei centrali più forti della storia”.

Questo, nel dettaglio, il video diffuso da La Liga.

