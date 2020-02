Social – L’ex Inter Karamoh pronto a lasciarsi l’infortunio alle spalle: “Torno ad allenarmi, grazie per il sostegno”

Buone notizie in arrivo da parte di Yann Karamoh. L’ex calciatore interista, oggi al Parma, ha scelto Instagram per comunicare il suo rientro in gruppo dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre tre mesi. Queste le parole scritte sui social dall’esterno: “Sono felice di condividere con voi le buone notizie … Dopo 3 mesi di assenza, torno ad allenarmi con il gruppo domani! È stata una prova di essere ferito e vedere i miei compagni di squadra in campo senza di me. Ho lavorato tantissimo per tornare e volevo ringraziare i miei, il club e voi tutti per il sostegno in questo periodo. A presto”.

Questo, nel dettaglio, il post pubblicato dal francese.