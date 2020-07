Social – L’Inter celebra Sanchez come assist man dopo l’ottima prestazione di ieri

È stato il migliore in campo nella partita contro il Torino. Dalla ripresa del campionato è sicuramente uno dei più in forma di tutta la rosa. Alexis Sanchez è l’uomo in più di questa Inter. Nel corso della stagione ha trovato poco spazio complici anche i suoi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo.

Oltre ai complimenti dei tifosi e i vari elogi dei giornali, arriva anche un complimento da parte dell’Inter sul proprio canale Instagram, che cita anche un dato molto significativo per dimostrare l’importanza del numero 7 cileno. Il giocatore infatti ha fornito 4 assist nelle ultime partite in cui è stato titolare, ed è già la terza volta che sforna due assist in tutta la competizione. un giocatore che se fosse sempre integro fisicamente sarebbe di certo un eccellente attaccante per Antonio Conte.

Ecco il post pubblicato dalla società: