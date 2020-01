Social – L’Inter ed il messaggio a Demiral dopo l’infortunio: “Ti aspettiamo per le prossime sfide”

Non è sicuramente stata una partita fortunata quella di ieri dell’Olimpico tra Roma e Juventus. Il centrocampista giallorosso Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del crociato anteriore e questo pomeriggio sarà operato a Villa Stuart. Poco prima è stato costretto a lasciare il campo anche l’autore della rete dello 0-1 (partita finita 1-2 in favore della Juventus), il difensore bianconero Merih Demiral.

Anche per l’ex Sassuolo gli esami strumentali di oggi non hanno portato buone notizie: c’è la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni. Non è mancato neanche questa volta il sostegno da parte dell’Inter che – attraverso il suo account ufficiale Twitter – ha mandato un bel messaggio a Demiral: “Ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano!”

