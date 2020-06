Social – L’Inter si aggrega al #blackoutTuesday: il messaggio contro il razzismo

Sono giorni in cui il mondo è scosso dalla vicenda George Floyd, l’afroamericano ucciso da un poliziotto con un ginocchio sul collo. In questa giornata l’hashtag #blackouttuesday è letteralmente stato condiviso in ogni parte del globo con lo scopo di dire basta al razzismo.

Tra i tanti volti noti ad aver preso parte a questa idea nella giornata di oggi segnaliamo Lebron James, Usain Bolt e Charles Leclerc, mentre tra i calciatori in Italia sono stati moltissimi ad aver condiviso una foto con lo sfondo nero, come Bernardeschi, Douglas Costa, Paquetà, Luis Alberto e Mertens. La Roma come squadra ha pubblicato una foto di gruppo con i giocatori inginocchiati in segno di protesta.

Anche l’Inter su Twitter ha voluto appoggiare questa iniziativa pubblicando una foto in cui su uno sfondo nero si intravede la scritta Buu, slogan che i nerazzuri avevano già coniato dopo il caso Koulibaly, preso di mira da cori razzisti e poi espulso a San Siro nel dicembre 2018. Oltre alla società anche Eriksen, Candreva, Asamoah, Vecino, De Vrij, Borja Valero, Ashley Young e Lukaku hanno rivolto un pensiero personale sui social.

