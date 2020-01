Social – Lucas Moura saluta Eriksen: “E’ stato un onore giocare al tuo fianco”

“È stato un grande onore giocare al tuo fianco, Maestro! Ti auguro il meglio nella tua nuova sfida. Dio ti benedica”. Con queste parole, l’attaccante del Tottenham Lucas Moura ha scelto di salutare il suo ormai ex compagno Christian Eriksen, presentato oggi come un nuovo giocatore dell’Inter. Post corredato da quattro foto che ritraggono i due in campo nelle sfide giocate fianco a fianco con i colori degli Spurs quello postato dal brasiliano, che ha deciso in questo modo di salutare il danese.

Nuova sfida in nerazzurro per il centrocampista classe 1992 nato a Middelfart ma all’Inter solo da poche ore. Questo, nel dettaglio, il post pubblicato da Lucas Moura.



