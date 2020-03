Social – Lukaku ed i ricordi del Chelsea: al telefono con Drogba e Bosingwa

Uno scatto che racconta la nuova quotidianità di Romelu Lukaku, tra smartphone ed allenamenti. L’attaccante nerazzurro oggi su Instagram ha prima postato un video in cui mostra i muscoli mentre si allena per poi fotografarsi insieme, ma a distanza, con alcune vecchie conoscenze soprattutto della Premier League. Uno di loro è José Bosingwa, esterno portoghese con un passato al Chelsea. L’altro non passa inosservato: si tratta di Didier Drogba, stella dei Blues e protagonista del calcio europeo.

Un poker completato da Vaz Malhotra, agente ed amico dei tre calciatori. “I miei fratelli. Queste conversazioni sono leggendarie” ha scritto Lukaku su Instragram, immediatamente repostato dai suoi amici. Un ritorno al passato, ai tempi del Chelsea, per il gigante belga: nella stagione 2011/2012 tra i Blues ha infatti condiviso lo spogliatoio proprio con i due ex compagni. Questo, in particolare, lo scatto pubblicato dal centravanti.



