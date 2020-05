Social – La reazione di Lukaku al clamoroso gol di Kimmich

Non poteva che essere una rete di rara bellezza come quella appena siglata da Joshua Kimmich a sbloccare il Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Una partita che, oltre alla rivalità storica tra i due migliori club della Bundesliga negli ultimi anni, vale soprattutto una grossa fetta per il titolo stagionale. Prima dell’incontro, infatti, la classifica recitava un +4 del club baverese in classifica, schizzato momentaneamente a +7 dopo il gol dell’1-0.

Il centrocampista classe 1995 per portare in vantaggio i suoi si è inventato un cucchiaio da fuori area a difesa praticamente schierato, sorprendendo l’estremo difensore Burki che incredulo non ha potuto evitare il gol. Anche il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku è stato evidentemente colpito da una rete che ha mandato letteralmente in tilt tutti gli appassionati di calcio su Twitter. Questa la reazione in inglese dell’attaccante belga appena dopo la prodezza, che tradotta in italiano corrisponde a “Oh me**a”:

