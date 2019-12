Social – Pistocchi duro sul confronto: “Icardi-Lukaku? Uno gioca, segna e dà tutto. Mentre l’altro…”

Specialmente negli ultimi giorni si è parlato parecchio del confronto tra Romelu Lukaku e Mauro Icardi. Dopo i primi paragoni estivi, gli errori commessi dal belga in zona gol contro Barcellona in Champions League e Fiorentina in campionato, hanno riacceso in alcuni tifosi la vecchia scintilla argentina. Soprattutto sui social, sono stati numerosi gli attacchi nei confronti dell’ex Manchester United ed i messaggi di rimpianto per l’attaccante oggi in prestito al Paris Saint Germain.

A smorzare il paragone, però, il giornalista Maurizio Pistocchi ha messo a confronto alcuni numeri dei due centravanti che hanno vestito la nove nerazzurra, analizzandoli anche in funzione del loro ruolo all’interno della squadra. Questo il tweet appena pubblicato: “Leggo di paragoni tra Lukaku e Icardi: uno gioca, segna e dà tutto per la squadra, l’altro alla squadra dà solo i gol. Che, tra l’altro, sono meno (10 Lukaku, 8 Icardi)”.

