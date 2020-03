Social – Quando Riquelme ipnotizzò l’Inter: la Champions League omaggia l’argentino

Ipnotizzò letteralmente l’Inter con le sue giocate, lasciando sul posto Cambiasso e costringendo Veron ad un inseguimento lunghissimo ma inutile, il tutto fino al pressing di Figo, anch’egli saltato con maestria. Roman Riquelme ha illuminato non solo il calcio sudamericano ma anche quello europeo nel corso della Champions League 2005/2006. Il suo Villareal eliminò i nerazzurri ai quarti di finale della competizione grazie al successo in Spagna per 1-0 firmato Arruabarrena. All’andata l’Inter si impose per 2-1 con i gol di Adriano e Martins dopo il vantaggio iniziale di Forlan. Fatale il ritorno giocato al Madrigal che condannò la Beneamata al ko.

L’account Twitter della Champions League ha scelto di rendere omaggio al campione argentino pubblicando un video che lo vede protagonista proprio contro l’Inter. Questo lo spettacolo disegnato da Riquelme.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/marotta-rinvio-napoli-inter-non-sappiamo-ancora-nulla-ci-adegueremo/