Social – La quarantena non ferma Lautaro: “Altro pomeriggio di allenamento”

Non ha voluto lasciare niente al caso Antonio Conte nonostante la distanza forzata di questi giorni con i propri calciatori. Di comune accordo con i preparatori nerazzurri, il tecnico interista ha infatti stilato un programma non troppo impegnativo da far rispettare ai calciatori presso le proprie abitazioni. Una volta conclusa l’emergenza, infatti, la squadra dovrà ripartire più carica che mai per cercare di ridurre il distacco in classifica rispetto a Juventus e Lazio.

Ieri, tra l’altro, era stato Nicolò Barella a mostrare ai propri tifosi su Instagram la dieta dei pasti che quotidianamente il club si premura a far arrivare ai calciatori. Questo pomeriggio, invece, è stato Lautaro Martinez con una foto sul proprio profilo a far vedere i progressi in allenamento presso la sua abitazione di Milano, sotto il sole insieme al suo cane. Questo il post: “Un altro pomeriggio di allenamento, continuando la quarantena a casa”.