Social – Regina Baresi e la lettera delle calciatrici di Serie A: “In campo tutte o nessuna”

Se il calcio maschile ha vissuto momenti di grande confusione e polemiche, lo è ancora di più quello femminile. In attesa di capire quando e se ripartirà la Serie A, tutte le calciatrici si sono unite in una lettera per manifestare il proprio stato d’animo, decisamente basso.

Come ha pubblicato il capitano dell’Inter Regina Baresi sul suo account Instagram, tutte le atlete hanno alzato la voce: “Apprendiamo della proposta di terminare il campionato con una formula ridotta di play off e play out che coinvolgerebbero sei delle dodici squadre del nostro campionato. Non la condividiamo, perché non vediamo come possa essere tutelato il merito sportivo con una modalità di gioco che a nostro avviso non garantirebbe la vera equità. Le calciatrici pensano questo: o scendiamo tutte in campo o non ci scende nessuna”.